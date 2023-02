Gutes Gedächtnis ist erlernbar

Seine Mnemotechniken sind uralt. Und Dr. Boris Nikolai Konrad hat schon mehrfach bewiesen, dass sie wirken – nachzulesen im Guinness Buch der Rekorde! Am 27. Februar ist der Gedächtnisweltrekordler zu Gast bei den WN-Wissensimpulsen. Im Gepäck: Tipps für mehr Gedächtnispower.

Dr. Boris Nikolai Konrad ist „Deutschlands Superhirn“ und am 27. Februar Referent der WN-Wissensimpulse.

Wer wünscht sich nicht, das sprichwörtliche Gedächtnis eines Elefanten zu haben? Dr. Boris Nikolai Konrad kann als Gedächtnistrainer und Hirnforscher auf ein außerordentliches Erinnerungsvermögen zurückgreifen.

Im Gedächtnissport gehört er seit Jahren zur Weltspitze, und seine unglaubliche Merkfähigkeit ging bereits mehrfach in das Guinness-Buch der Rekorde ein. In einer unterhaltsamen Mischung aus Entertainment, Show und Gedächtnistraining beweist „Deutschlands Superhirn“ Dr. Boris Nikolai Konrad bei den WN-Wissensimpulsen am 27. Februar (Montag) seinem Publikum, dass jeder Einzelne seinem Gedächtnis zu ungeahnten Höchstleistungen verhelfen kann.

Über Jahrhunderte erprobt und spielend leicht

Die von ihm vorgestellten Mnemotechniken sind jahrhundertelang erprobt und spielend leicht zu erlernen, aber noch nie wurden sie auf so spritzige und amüsante Weise vermittelt, versichern die Organisatoren.

Die WN-Wissensimpulse finden jeweils montags in der „Cloud“ des Factory-Hotels, An der Germania Brauerei 5, im alten Brauerei-Gebäude statt und dauern von 19.30 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, die Bar im Foyer ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Die Referenten stehen später am Büchertisch für Buchsignierungen und persönliche Gespräche zur Verfügung.

Präsenzvortrag und Livestream

Alle Vortragsabende werden als hybride Veranstaltungen durchgeführt. Dies bedeutet, dass neben dem Präsenzvortrag vor Ort auch parallel der Vortrag als Live­stream angeboten wird. Alles, was dazu benötigt wird, sind Internetzugang und ein Ansichtsgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder Fernseher mit angeschlossener Tastatur). Der Abruf ist mit allen gängigen Browsern machbar. Mit dem 90-minütigen Live-Vortrag wird auch eine Chat-Funktion angeboten.

Die Teilnahme in Präsenz kostet 55 Euro pro Einzelkarte, Abonnenten der Westfälischen Nachrichten und Mitglieder der Volksbank Münsterland Nord erhalten sie zum Vorteilspreis von 45 Euro. Online kostet die Teilnahme 45 Euro pro Einzelkarte, im Vorteilspreis 35.

Tickets sowie alle weiteren Informationen gibt es unter 02561/9792888.