Wo bleibt jetzt das Münster-Modell?

Seit 15 Jahren gibt es das Münster-Modell – einen dauerhaften Standort hat es allerdings bis heute nicht gefunden. Zwischenzeitlich sah es so aus, dass das Stadtmodell, das die Architektur Münsters in 500-facher Verkleinerung zeigt, künftig im Keller unter dem Stadthaussaal unterkommen könnte. Doch dazu wird es nicht kommen: Die Verwaltung sieht den Keller nicht als geeignet an, heißt es in einer Verwaltungsvorlage, über die der Rat am 29. September entscheidet.

