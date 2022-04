Erst sechs Jahre und schon Gold

Im Wasser, da fühlt sich Maximilian Kobus pudelwohl. Vor allem das Schwimmen hat es ihm angetan. Das zeigt auch das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold, welches er vor Kurzem erfolgreich errungen hat.

Stolz präsentiert er sein Schwimmabzeichen in Gold: Denn die Prüfung dazu hat Maximilian Kobus bereits im Alter von sechs Jahren absolviert.

Angst vor dem Wasser? Die hat Maximilian Kobus nicht. Ganz im Gegenteil: Der Sechsjährige ist, wie seine Mutter Dr. Susann Kobus verrät, oft nur schwer von dem kühlen Nass zu trennen. „Ich fühle mich im Wasser richtig wohl – wie ein Fisch“, erzählt der sportliche Hiltruper lächelnd. Sogar so wohl, dass er vor Kurzem in seinen jungen Jahren bereits das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold erfolgreich abgelegt hat. Vor der Überarbeitung der Prüfung war das erst ab einem Alter von neun Jahren möglich.