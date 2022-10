Notunterkunft für Studierende ist ausgebucht

Vor zwei Wochen kam Ali Mohammadi zum Physik-Master-Studium nach Münster – ohne eine Wohnung zu haben. Nun wohnt der 26-jährige Iraner in einer Notunterkunft in der Wohnanlage des Studierendenwerks Wilhelmskamp an der Steinfurter Straße. Nur ein Stofftuch trennt sein circa sechs Quadratmeter großes Abteil vom Nachbarn. Darin: eine ausrangierter Schrank, ein altes Klappbett und ein abgenutzter Tisch: „Die Wohnungspreise sind viel zu hoch, mein Budget liegt bei 200 Euro, hoffentlich werde ich bald etwas Passendes finden“, sagt Mohammadi. Insgesamt 15 Plätze stellt das Studierendenwerk in der Notunterkunft bereit. Momentan sind alle Betten, die fünf Euro pro Nacht kosten, belegt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet