Wohnungsbrand am Hoppendamm

Am Freitagabend kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pluggendorf. Die Wohnungsinhaberin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagabend um 19.10 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Zwei Trupps rückten nach Pluggendorf aus, wo es in einem Mehrfamilienhaus brannte. In der Küche einer Wohnung in der ersten Etage war das Feuer ausgebrochen, hieß es auf der Wache.

Beim Eintreffen der Retter hatten sich die Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht. 41 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Wohnungsinhaberin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte entrauchten die Wohnung und setzten dafür Hochleistungslüfter ein. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.