Wohnungslosenhilfe: Viele Probleme, keine Lösungen

Mehr wohnungslose Menschen suchen Hilfe – die Angebote sind knapp und werden womöglich noch knapper. Das ist das ernüchternde Fazit eines städtischen Berichts zu den Perspektiven der Wohnungslosenhilfe in Münster.

Provisorisches Obdachlosenlager: Hier, an der Hammer Straße, hatte sich bis vor Kurzem ein wohnungsloser Mann eingerichtet. Mittlerweile ist er nach Auskunft des Leiters der Wohnungslosenhilfe in die Winternothilfe der Stadt umgezogen.

Die Situation der Wohnungslosenhilfe in Münster ist unbefriedigend, zumindest verbesserungswürdig. Das ist die zentrale Aussage eines zwölfseitigen Berichts der Stadtverwaltung, die in der Sitzung des Sozialausschusses am kommenden Mittwoch auf der Tagesordnung steht.