Wolbecker Straße wird für zehn Tage zum „Reallabor“

Wie sieht die Innenstadt in Zukunft aus? Diese Frage soll in Münster ganz praktisch angegangen werden. Unter dem Motto „Stadt.Raum.Leben: Münsters Mitte Machen“ sollen in den nächsten zwei Jahren ausprobiert werden, wie sich Änderungen im Stadtraum auswirken. „Nutzungs- und Interessenskonflikte sind dabei unvermeidbar, Luftschlösser und Fehler auch“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Münster dazu. Dabei soll der Ansatz „erst testen, dann planen“ verfolgt werden.

Maßnahmen auf der Wolbecker Straße

Den Auftakt macht vom 17. bis 26. September das „Reallabor Wolbecker Straße“. Die Hauptverkehrsachse soll zwischen Eisenbahnbrücke und Hansaplatz ihr Gesicht verändern:

Bis zur Dortmunder Straße gehört der Radweg den Fußgängern .

den . Fahrräder dürfen nur noch die Straße nutzen.

dürfen nur noch die nutzen. Auf der Straße wird die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h reduziert.

auf reduziert. Auf Parkplätzen entlang der Straße sollen „kreative Köpfe ihre Ideen zur Zukunft der Straße präsentieren“. Anwohnerinnen und Anwohner können sich über das Kontaktformular auf der Webseite des Reallabors melden.

Die Frage, die durch die befristeten Veränderungen geklärt werden soll, formuliert die Stadt in einer Pressemitteilung so: „Wie kann sie an Sicherheit und Aufenthaltsqualität gewinnen, ohne an Funktionalität zu verlieren?“

Angebote zum Austausch

Gelegenheit zum Austausch über die Zukunft der Straße soll es etwa an einem wandernden Marktstand, im „Wolbecker Salon“ auf dem Rewe-Parkplatz oder an einer „Interaktionswand“ unter der Eisenbahnbrücke geben

Am Abschlusswochenende sollen dann Ideen und Visionen auf dem Hansaplatz präsentiert werden, wo sie nochmal intensiv diskutiert werden können. Die Ergebnisse des Reallabors sollen schließlich in einen Strategieplan für die künftige Gestaltung der Straße einfließen.

Weitere Versuche?

Erste Erfahrungen mit der Kombination Ausprobieren und Beteiligen sammelt die Stadt derzeit schon bei verschiedenen Verkehrsversuchen, etwa der Promenadenquerung am Neubrückentor, der Busspur zwischen dem Ludgerikreisel und dem Landeshaus sowie in der autofreien Hörsterstraße. Meinungen dazu sammelt die Stadt derzeit in einer Online-Umfrage.

Drei Verkehrsversuche in Münster gestartet In Münster sind am Montag drei Verkehrsversuche gestartet. Unter anderem gibt es nun eine durchgängige Busspur vom Ludgerikreisel bis zum Landeshaus. Foto: Oliver Werner An der Promenade/Ecke Kanalstraße haben Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer seit Montag Vorfahrt. Foto: Oliver Werner Kein Durchkommen mehr für Autos und Busse gibt es an der Hörsterstraße. Foto: Oliver Werner Vor dem Hauptbahnhof können die Autos noch auf zwei Spuren fahren, kurz dahinter wird eine Spur zur Busspur. Foto: Oliver Werner Weil eine Spur wegfällt, staute sich der Verkehr zwischenzeitlich vor dem Hauptbahnhof. Foto: Oliver Werner Für den Verkehrsversuche an der Promenade/Kanalstraße mussten zahlreiche neue Markierungen bereitet werden. Foto: Oliver Werner Wer dort nun auf der Promenade unterwegs ist, hat Vorfahrt. Querende Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen warten. Foto: Oliver Werner Auf der Hörsterstraße wurden kleine Verweilinseln installiert. Foto: Oliver Werner Denn: In den kommenden Wochen ist die Hörsterstraße auto- und busfrei. Foto: Oliver Werner Da einige Bushaltestellen wegen der Sperrung der Hörsterstraße nicht angefahren werden können, fährt ein Shuttlebus. Auch Rikschas sind auf der Strecke nun unterwegs. Foto: Oliver Werner

Perspektivisch denkt die Verwaltung auch über den Domplatz und die Frauenstraße als Orte mit Veränderungsbedarf nach.