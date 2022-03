York-Kaserne: Zelte für Asylsuchende im Aufbau

Der Zustrom vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine führt auch dazu, dass Unterkünfte für andere Geflüchtete knapp werden. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) auf dem Gelände der ehemaligen York-Kaserne müssen die Menschen zusammenrücken.

Auf dem Exerzierplatz der York-Kaserne soll in den kommenden Tagen eine Zeltunterkunft für bis zu 60 Personen entstehen. Die Unterkunft soll in der nächsten Woche bezogen werden.

Der Andrang vieler Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wirkt sich auch auf die zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Geflüchtete in der York-Kaserne in Gremmendorf aus. Weil Asylbewerber aus Landeseinrichtungen in Ibbenbüren und Dorsten wegen der Ankunft vieler ukrainischer Flüchtlinge vor gut zwei Wochen unter anderem nach Münster verlagert wurden, sind hier die Raumkapazitäten auf einen Schlag ausgelastet.