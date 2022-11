York-Quartier: Bürgerhaus kommt erst 2026

Seit Jahren ist es Gesprächsthema in Gremmendorf: Das frühere Offizierskasino auf dem Gelände der York-Kaserne soll – sozusagen als symbolträchtiges Highlight der Konversion – zu einem Bürgerhaus umgebaut werden. Nach Informationen unserer Zeitung ist die Eröffnung dieser städtischen Einrichtung erst für 2026 geplant, was in Ratskreisen als Enttäuschung gewertet wird.

