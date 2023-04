Rund 350 Wohnungen im York-Quartier sind bezogen

Etwa 350 Wohnungen sind bereits bezogen, auf dem York-Gelände gab es am Freitag also allen Grund zu feiern. Für alle, die mitmachten, eine – wortwörtlich - günstige Gelegenheit.

Es ist so etwas wie ein Meilenstein, oder im Kontext vielleicht besser einfach nur ein Baustein für das, was an diesem Ort im Begriff ist, zu entstehen: Am Freitag wurde im York-Quartier, dem größten Baugebiet Münsters, das erste Frühlingsfest gefeiert.

Wer feiern will, der findet dafür auch eigentlich immer einen Anlass. In diesem Fall war es der Bezug von „rund 350 Wohnungen“, wie die Wohn + Stadtbau, die auf dem Areal insgesamt 750 Wohnungen errichten will, am Freitag mitteilte. Bis Sommer schon sollen weitere 122 Wohnungen bezogen werden.

Gute Stimmung am Sussexweg

Und so herrscht am Sussexweg am Freitagnachmittag nicht nur gute Stimmung bei den Verantwortlichen, sondern vor allem auch schon Betrieb. Ein paar Musiker sorgen für Stimmung, Vereine, Institutionen und Verbände präsentieren sich auf der Straße der neuen Nachbarschaft. Und die kann es sich gutgehenlassen. Getränke und Speisen übernimmt an diesem Tag die Wohn + Stadtbau.

„Sie sind eingeladen“, wie Geschäftsführer Stefan Wismann während seiner Begrüßungsrede auf der Bühne, in deren Hintergrund schon die nächste Reihe Gebäude gebaut wird, betont. Mag es als Beleg dafür dienen, was Bezirksbürgermeister Peter Bensmann den Menschen, die die Wohnungen im York-Quartier bezogen haben, sagt: „Sie sind hier herzlich willkommen.“

Oberbürgermeister Markus Lewe (v.l.) Stefan Wismann, Geschäftsführer der Wohn + Stadtbau, sowie Bezirksbürgermeister Peter Bensmann sahen sich einen der öffentlichen Bereiche zwischen den Gärten der Mietwohnungen an. Foto: Björn Meyer

Oberbürgermeister erinnert an Bedenken

Zunächst aber tritt Oberbürgermeister Markus Lewe vor die Menschen, die an Stehtischen, auf Sitzbänken und vor den Budentheken Platz genommen haben. Er geht auf die Sorgen ein, die das Bauprojekt auf dem so „geschichtsträchtigen Areal“ zunächst in Gremmendorf verursacht habe.

Aber er vergisst auch nicht zu betonen, was sich nun so nahe der Kernstadt abzeichne: „Gremmendorf ist ein wachsender, ein attraktiver Stadtteil“, sagt Lewe, der nochmal daran erinnert, dass die Wohn + Stadtbau im Zeitrahmen liege, was die Kosten, die die Stadt an den Vorbesitzer des Geländes, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, überweisen muss, drückt.

Die Preise steigen

Doch nicht alles ist an diesem Tag ohne Makel. Das Projekt auf dem 49 Hektar großen Areal sei zwar ohne Verzögerungen durch die Corona-Pandemie gekommen, sei aber spürbar betroffen von den massiv gestiegen Baupreisen und habe nun ein Volumen von über 200 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung der Wohn + Stadtbau.

Eine Nachricht, an die man sich in naher Zukunft gewöhnen wird müssen. Erst vor wenigen Tagen sendete die Baubranche einen bundesweiten Hilferuf, forderte staatliche Subventionen und den Abbau von Standards. Diese übrigens sind nach Beschlusslage des Rates in Münster besonders hoch.