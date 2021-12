Zahl der aktuell Infizierten in Münster sinkt auf unter 800

In Münster wurden am Dienstag mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten ist damit auf unter 800 gesunken. Die Inzidenz ist in NRW am Montag nirgends so niedrig wie in Münster.

Rückgang bei der Zahl der Corona-Infizierten in Münster: Aktuell sind nach Angaben der Stadt 759 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Das sind 46 weniger als noch am Montag. Zum ersten Mal seit dem 21. November liegt die Zahl der aktuell Infizierten in Münster damit wieder unter 800.

Am Dienstag hat das Gesundheitsamt 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Ihnen stehen 72 Gesundmeldungen gegenüber.

32 Covid-Patienten in Krankenhäusern

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 13.431 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. 12.534 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Unverändert 138 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 32 Covid-19-Patienten behandelt, zwei mehr als noch am Montag. 14 Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden (Montag: 13), sieben davon mit künstlicher Beatmung (Montag: sieben).

Münster mit niedrigster Inzidenz in NRW

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 139,1 (-5,7 im Vergleich zum Vortag). Damit hat Münster am Dienstag die niedrigste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen.