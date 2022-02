Zahl der aktuell Infizierten in Münster steigt auf 6900

Auch am Dienstag hat das Gesundheitsamt in Münster mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten ist somit weiter gestiegen. Außerdem wurde erneut ein Corona-Todesfall gemeldet.

Erneut hat es in Münster einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das hat die Stadt am Dienstagmittag mitgeteilt. Ein Mann ist demnach im Alter von 62 Jahren an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die bislang an oder mit Corona gestorben sind, auf 165. Seit vergangenem Dienstag (8. Februar) wurden in Münster 13 Corona-Todesfälle gemeldet.

Gestiegen ist am Dienstag zudem die Zahl der aktuell Infizierten. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 6906 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag waren es 6806. Die Zahl erreicht fast täglich einen neuen Höchstwert. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 718 Neuinfektionen und 617 Gesundmeldungen bestätigt.

64 Corona-Patienten aktuell in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster ist die Zahl der Corona-Patienten am Dienstag gestiegen. 64 Covid-19-Patienten werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, drei mehr als am Montag. Vier Patienten werden intensivmedizinisch betreut (Montag: fünf), zwei müssen künstlich beatmet werden (Montag: zwei).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz bei 1322,4 (-89,4 im Vergleich zum Vortag). Die NRW-Inzidenz gibt das RKI mit 1480,0 an. Das RKI betont jedoch, dass die Zahlen aktuell nur bregenzte Aussagekraft haben, weil sowohl Test-Kapazitäten als auch Gesundheitsämter am Limit arbeiten.