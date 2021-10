Zahl der Corona-Infizierten in Münster gestiegen

Die Kurve zeigt wieder leicht nach oben: Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster am Donnerstag erneut gestiegen. Und auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es einen leichten Anstieg.

In Münster wurden am Donnerstag 44 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Zahl der Menschen, die in Münster aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Donnerstag weiter gestiegen. Aktuell seien 230 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie es auf der Homepage der Stadt heißt. Am Mittwoch waren es 209, am Donnerstag der Vorwoche 175.

Am Donnerstag wurden in Münster 44 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Seit Beginn der Pandemie wurden bislang 10.200 Corona-Fälle registriert. 9839 Menschen gelten mittlerweile als genesen - 23 mehr als noch am Mittwoch.

Inzidenz in Münster leicht gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Donnerstag wie in fast allen Münsterland-Kreisen gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz in Münster bei 38,2 (+3,8 im Vergleich zum Vortag).

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt derzeit zwölf Covid-19-Patienten behandelt, vier davon auf Intensivstationen. Zwei Patienten müssen künstlich beatmet werden.