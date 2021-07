Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 42

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist erneut leicht angestiegen. Die Stadt meldete am Donnerstag neun Neuinfektionen.

Wieder mehr Corona-Infizierte in Münster

Aktuell gelten damit 42 Menschen in Münster als infiziert, fünf mehr als noch am Mittwoch. In den vergangenen Tagen ist die Zahl der Corona-Infizierten in Münster wieder leicht angestiegen, nachdem sie am 9. September auf 21 gesunken war.

Am Mittwoch hatte es bei der Stadt geheißen, am Ludwig-Erhard-Kolleg seien sechs Lehrer und ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie sich am Donnerstag herausstellte, sind aber lediglich ein Schüler und ein Lehrer erkrankt.