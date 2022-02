Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern erreicht neuen Höchststand

Aktuell müssen in den Krankenhäusern in Münster so viele Covid-Patienten behandelt werden wie nie zuvor. Einen neuen Höchststand hat am Freitag auch die Zahl der aktuell Infizierten erreicht. Die Stadt hat zudem einen weiteren Todesfall gemeldet.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell so viele Covid-Patienten behandelt wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie.

Am Freitag hat es in Münster erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Ein 88-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist nach Angaben der Stadt im Altenheim mit Covid-19 gestorben. Seit Montag (31. Januar) ist das der vierte Corona-Todesfall in Münster. Seit Beginn der Pandemie sind damit bislang152 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Patienten auf einen neuen Höchststand gestiegen. 64 Covid-19-Patienten müssen im Stadtgebiet aktuell in Krankenhäusern behandelt werden - so viele wie nie zuvor. Der bisherige Höchststand lag bei 60 Patienten, die Anfang Februar 2021 in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Neun Corona-Patienten in Münster auf Intensivstationen

Von den 64 Patienten werden neun auf Intensivstationen behandelt, sechs davon müssen künstlich beatmet werden. Am Donnerstag lag die Zahl der Patienten bei 56, davon mussten sieben intensivmedizinisch betreut und vier beatmet werden.

Am Freitag ist auch die Zahl der aktuell nachweislich Corona-Infizierten im Stadtgebiet wieder gestiegen. 5824 Münsteranerinnen und Münsteraner sind demnach derzeit mit Corona infiziert. Auch das ist ein neuer Höchststand. Am Donnerstag war die Zahl leicht gesunken - zum ersten Mal seit mehreren Wochen.

683 Corona-Neuinfektionen in Münster

Das Gesundheitsamt hat am Freitag 683 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle ist damit auf 27.194 gestiegen. Davon gelten 21.218 als genesen - 541 mehr als am Donnerstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) stark gesunken und liegt nun bei 903,6 (-183,3). Damit liegt Münster aktuell deutlich unter der NRW-Inzidenz, die das RKI am Freitag mit 1370,9 angegeben hat.