Zahl der Infizierten steigt in Münster auf 290

Mehr Infizierte und eine steigende Inzidenz: Die Infektionszahlen in Münster sind am Wochenende weiter deutlich gestiegen. Während es am vergangenen Montag noch 190 Infizierte in der Stadt gab, sind es nun bereits 290.

Fast 90 Corona-Neuinfektionen wurden am Wochenende in Münster registriert.

Die Infektionszahlen in Münster sind am Wochenende weiter angestiegen. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 290 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag waren es 240, am vergangenen Montag 190.

86 Neuinfektionen seit Freitag

Seit Freitag hat es in Münster 86 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Außerdem wurden 36 Gesundmeldungen bestätigt. Infektionen und Gesundmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Tage:

Samstag (21. August): 49 Neuinfektionen und neun Gesundmeldungen,

Sonntag (22. August): 25 Neuinfektionen und zwölf Gesundmeldungen,

Montag (23. August): zwölf Neuinfektionen und 15 Gesundmeldungen.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8830 Corona-Fälle bestätigt. 8418 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Wochenende unverändert. 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

15 Covid-Patienten im Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Wochenende weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie aktuell bei 63,1 (+2,5). Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 48,8.

Auch die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern steigt an. Nach Angaben der Stadt werden derzeit 15 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, drei davon auf Intensivstationen. Zwei Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Die neuen Corona-Regeln in NRW Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Foto: Jonas Güttler/dpa Mit der Coronaschutzverordnung wird eine „3G-Regel“ eingeführt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, in folgenden Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltests (oder alternativ einen negativen PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist: Foto: Helmut Fricke (dpa) Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept) Foto: Paul Zinken/dpa Sport in Innenräumen Foto: Oliver Dietze/dpa/dpa-tmn Innengastronomie Foto: Sebastian Gollnow (dpa) Körpernahe Dienstleistungen Foto: Christin Klose Beherbergung Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen) Foto: anh In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, ein Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend. Foto: Franziska Kraufmann/dpa Auch bei sexuellen Dienstleistungen ist für Nicht-Geimpfte oder -Genesene ein PCR-Test erforderlich. Foto: Markus Scholz Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Foto: dpa Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Foto: Patrick Pleul Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). Foto: Oliver Berg

Mehr als 242.000 Münsteranerinnen und Münsteraner sind erstgeimpft. Davon sind mehr als 228.000 vollständig immunisiert. Zuletzt hatte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte von einem großen Andrang bei Kinder-Impfungen berichtet.

