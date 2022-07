Umsonst planschen: Auch das geht in Münster. Etwa am Wasserspielplatz am Bennohaus (Bennostraße 7). Direkt am Kanal gelegen, können die Kinder bauen, matschen und sich austoben. Weiteren Spaß bringt die Wasserpumpe. Ganz neu ist auch der Naturspielplatz Kinderbachtal in Gievenbeck (Mendelstraße 17, Foto), der mit einer Wasser-Matsch-Anlage mit Pumpe und weiteren Spielgeräten zum Austoben einlädt.

Foto: Stadt Münster