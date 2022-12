Der Alte Herren Senioren Convent zu Münster (AHSC) hat seit seiner Gründung 1885 schon manchen Sturm überstanden, so auch die Corona-Zwangspausen in den vergangenen Jahren. Mit 66 Mitgliedern sei der AHSC theoretisch nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings sei das Durchschnittsalter der Mitglieder schon recht hoch und der AHSC müsse nach der Zwangspause jetzt verstärkt in die Mitgliederwerbung investieren, stellte der AHSC-Vorsitzende Prof. Dr. Klaus Dudek jetzt während der Mitgliederversammlung fest.

Mit Vorstandsmitglied Armin Berninghaus, der mittlerweile das 50. Jahr als Schatzmeister des AHSC vollendete, startet die Akademikervereinigung daher nun ein Zeitzeugenprojekt auf Youtube. Der AHSC Münster ist der erste AHSC in Deutschland, der einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Interessante Biografien

„Das Jubiläum unseres Schatzmeisters hat sich prima angeboten, ihn zu porträtieren und erzählen zu lassen“, so Kai Vogelmann, der die Idee zu diesem Projekt hatte und die ersten beiden Folgen mittlerweile abgedreht und veröffentlicht hat.

Dr. Hans Rudolf Bauer (97), ältestes AHSC-Mitglied, steuerte eine weitere spannende Folge bei. „Wir haben als AHSC nicht nur eine spannende Geschichte“, so Vogelmann, „sondern viele Mitglieder mit sehr interessanten Biografien, die wir gerne erzählen möchten“.

Der AHSC trifft sich regelmäßig am letzten Freitag eines Monats (außer im Dezember) ab 18.30 Uhr im Restaurant Feldmann.