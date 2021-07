Zeuge verfolgt zwei E-Bike-Diebe

Mitten in der Nacht haben zwei Täter an der Oberschlesier Straße versucht, ein E-Bike zu stehlen. Dabei wurden sie allerdings von einem Zeugen überrascht.

Ein Zeuge hat in der Nacht zu Dienstag um 3 Uhr an der Oberschlesier Straße zwei E-Bike-Diebe beobachtet. Laut Polizeimitteilung wurde der Münsteraner durch ein metallenes Geräusch an den Fahrradständern auf das Duo aufmerksam. Er habe gesehen, wie einer der Täter ein aufgebrochenes E-Bike davontrug.

Der E-Bike sei den Dieben daraufhin hinterhergeilt und habe die Polizei alarmiert. "Als die Täter den Münsteraner bemerkten, fiel der Dieb mit dem Rad hin, ließ die Beute zurück, kreuzte mit seinem Komplizen die Straße Gut Insel und rannte in Richtung Bundesstraße 54 davon", teilt die Polizei mit.

Der Täter, der das Fahrrad geschultert hatte, ist etwa 1,80 Meter groß. Der andere Mann ist etwas kleiner, circa 1,70 Meter groß. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover, vermutlich mit einer Cappie darunter, bekleidet und humpelte auffällig. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.