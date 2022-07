Zeugen stoppen Fahrraddiebe an der Weseler Straße

Auf frischer Tat ertappt: Zeugen haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrraddiebe an der Weseler Straße gestoppt. Die Diebe erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizisten haben gegen zwei Fahrraddiebe in Münster Strafanzeige erstattet.

In der Nacht zu Donnerstag haben Zeugen zwei Fahrraddiebe an der Weseler Straße gestoppt. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, hatten laut einer Mitteilung der Polizei in Höhe der Antoniuskirche mit Hilfe eines Metallrohrs ein Fahrradschloss aufgebrochen und samt der Beute die Flucht stadtauswärts ergriffen.

Der Eigentümer des Fahrrads beobachtete die beiden aus dem Fenster heraus und eilte ihnen nach. Zwei Zeugen waren bereits auf die Diebe aufmerksam geworden, da sie das Fahrrad hinter sich her schleiften. Sie halfen dem 19-jährigen Geschädigten bei der Suche und stoppten die Männer mit dem geklauten Rad.

Die hinzugerufenen Polizisten händigten dem Eigentümer das Fahrrad wieder aus. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.