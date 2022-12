Zeugen verhindern Fahrraddiebstahl im Südviertel

Zwei Männer wollten am helllichten Tag ein abgeschlossenes Damenrad in der Graelstraße klauen. Doch aufmerksame Zeugen riefen die Polizei.

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt werden konnten. Die Täter hatten sich am Dienstagmittag gegen kurz nach zwei Uhr an einem abgeschlossenen Damenrad in der Graelstraße zu schaffen gemacht. Sie waren dabei von Zeugen beobachtet worden, wie sie das Vorderrad abmontierten. Wie die Polizei berichtet, verfrachtete das Duo anschließend das Fahrrad und das dazugehörige Vorderrad in einen schwarzen Crafter und fuhr in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon. Die Zeugen riefen die Polizei.

Diese stoppten den 42- und 43-Jährigen auf der Friedrich-Ebert-Straße, überprüften die Diebe und den Transporter und fanden das Rad. Diese stellten die Polizisten sicher. Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren.