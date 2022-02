Zeugen verwickeln sich in Widersprüche

Prozess um Messerattacke am Schloss

Münster

Zeugen, die sich in Widersprüche verwickeln. Eine Freundin, die angeblich mit dem Angeklagten verlobt sein will. Die Fortsetzung des Prozesses gegen einen 20-Jährigen, der einen 16-Jährigen am Schloss mit einem Messer attackiert haben soll, war aufreibend.

Von Eva-Maria Landmesser