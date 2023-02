Blau-gelbes Narrenglück am Ziegenbocksmontag

Das Ziegenbocksdenkmal am Wolbecker Marktplatz trägt seit Wochen und Monaten einen Karnevalsorden. So groß ist in Wolbeck die Vorfreude auf den Straßenkarneval. Der Umzug am Ziegenbocksmontag gehört zu den beliebtesten im Münsterland. Er bleibt auch nach der langen Pause seinem Ruf gerecht.

Blau-gelbes Narrenglück: Die Kulisse im geschmückten historischen Ortskern ist unvergleichlich. Als die Fußgruppen und Wagen den Drostenhof passieren, werden die Konfetti-Kanonen ausgepackt und die Seifenblasenmaschinen nachgefüllt. Hippenmajor Martin II. Graß hat am Montagmorgen vorsichtshalber die Sonnenbrille eingepackt – und sollte damit recht behalten. Das Wetter ist fantastisch. Besser geht es nicht. Darin sind sich am Straßenrand alle einig.

Besonderheiten beim Ziegenbocksmontag

Dieser Ziegenbocksmontag hält einige Besonderheiten bereit. Drei Sessionen hintereinander hat der Hippenmajor dank der Warteschleife nun schon den Zylinder auf. Trotzdem: Rekordhalter ist er nicht. Der närrische Zahnarzt Dr. Hermann Peters, „Pewo“ genannt, war Wolbecks erster Hippenmajor und seine Amtszeit ist bis heute ungeschlagen.

Zweite Kuriosität: Die Jugendhippenmajorin Rieke I. Westenberg ist keine Jugendliche mehr. Sie ist über die lange Wartezeit volljährig geworden.

Etliche Gruppen und Vereine feiern auf dem Karnevalsumzug ihr Jubiläum oder holen es nach. Das Männerballett „XXL-fen“ wurde 20 Jahre alt. Spontan legen sie auf der Kreuzung zur Hofstraße einen Tanz ein.

ZiBoMo in Wolbeck Hippenmajor Martin II. Graß hatte zwar keine Stimme mehr, aber richtig gute Laune. Foto: Oliver Werner Eine Ziege läuft vorneweg. Wie sollte as am Ziegenbocksmontag anders sein? Foto: Oliver Werner Der historische Ortskern von Wolbeck war bunt geschmückt. Foto: mlü ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner Sonne satt: Das Wetter hätte nicht besser sein können. Foto: mlü Seifenblasen waren in dieser Session der Hit. Foto: mlü Sonne satt: Das Wetter hätte nicht besser sein können. Foto: mlü wolx Wolbeck ZiBoMo-Karnevalsumzug Karneval Umzug ZiBoMo Zibomo Foto: mlü Eine politische Fußgruppe feierte Premiere. Das Motto: „Politikverdruss ist Stuss!“ Foto: mlü Eine politische Fußgruppe feierte Premiere. Das Motto: „Politikverdruss ist Stuss!“ Foto: mlü Der historische Ortskern von Wolbeck war bunt geschmückt. Foto: mlü ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner ZiBoMo in Wolbeck Foto: Oliver Werner

Neulinge unter den Fußgruppen

Es sind aber auch Neulinge am Start: Unter anderem eine politische Fußgruppe, angeführt vom Bezirksbürgermeister: „Politikverdruss ist Stuss!“ Politisch wird es auch bei so manchem Wagenbauer und vielen Fußgruppen: Der „Club Karneval Angelmodde“ thematisiert die vielen baufälligen Brücken im Stadtteil. Eine Fußgruppe ist von Kopf bis Fuß in Regenbogenfarben gekleidet und grüßt die queere Gemeinschaft. Schließlich ist jeder Jeck anders.

Schon in einem Jahr wird es im Wolbecker Ortskern ganz anders aussehen als jetzt: Wo derzeit große Baulücken klaffen, sollen demnächst Neubauten entstehen. Die Baustelle wird für einen großangelegten Verkehrsversuch im Ortskerns genutzt. Doch die Karnevalsfreunde müssen keine Angst haben: Wo Stadtbusse durchpassen, findet auch ein närrischer Lindwurm seinen Weg.