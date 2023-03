Ein Fall von sexueller Belästigung am Ziegenbocksmontag in Wolbeck beschäftigt die Polizei: Eine 15-Jährige soll von einem Mann im Mönchskostüm unsittlich berührt worden sein. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Ein bislang unbekannter Täter soll am 13.02.2023 gegen 20.30 Uhr im Rahmen einer Karnevalsfeier beim Ziegenbocksmontag in Münster-Wolbeck vor dem Festzelt eine 15-Jährige sexuell belästigt haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Nach Angaben der jungen Frau lud der Täter sie auf eine Pommes zu sich nach Hause ein. Dies habe sie jedoch abgelehnt und sich dann entfernt. Der Täter sei ihr gefolgt und habe sie mehrfach am Gesäß berührt und versucht, sie an den Hüften zu sich zu ziehen.

Anschließend habe sie möglicherweise kurz das Bewusstsein verloren und sei mit Verletzungen im Gesicht auf dem Boden sitzend wach geworden. K.o.-Tropfen waren für den Bewusstseinsverlust vermutlich nicht die Ursache, wie die Polizei auf Nachfrage berichtete.

Der Täter soll Mitte 20 bis Anfang 30 Jahre alt und vermutlich Mitteleuropäer sein. Er habe laut Polizei akzentfrei Deutsch gesprochen, sei circa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen und habe eine kräftige, trainierte Statur mit Bauchansatz gehabt.

Blaue Augen und Dreitagebart

Weiterhin erkannte die junge Frau blaue Augen und einen Dreitagebart sowie dunkelblonde Haare, welche seitlich kurz geschnitten und nach oben abstehend (Igelfrisur) frisiert gewesen sein sollen. Der Täter sei zudem mit einem braun-schwarzen Mönchskostüm verkleidet gewesen und habe ein Holzkreuz um den Hals getragen.

Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0251-275-0 entgegen.