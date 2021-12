Zinkant und Sauer feiern im Radio mit Promis aus Münster

„Keep the vampyres out from your Door“ (Halte das Böse weg von deiner Tür), „Cleaning my Soul“ (Reinige meine Seele). Die Band „Frankie Goes to Hollywood“ wusste schon im Oktober 1984 mit ihrem Song „The Power of Love“, wie man am Besten Weihnachten feiert: eben mit ganz viel Liebe.

WN-Karikaturist Arndt Zinkant und WN-Journalist Peter Sauer lieben Filmmusik. Und deshalb feiern sie Heiligabend im Radio, natürlich mit „The Power of Love“, der 2012 auch in der Horrorkomödie „Sightseers“ im Kino zu hören war.

Um 18 Uhr 02 plaudern Zinkant und Sauer am Freitag (24. Dezember) in der Sendung „Gila Gila“ (OS-Radio 104,8) zwischen Kerzenschein, Christstollen und Weihnachtspunsch mit Moderatorin Gila Marali pointiert und profund darüber, wie eigentlich Weihnachten so am Schönsten klingt, vor allem im Kino. Die selbst ausgewählten Songs spielen sie dann auch. Ungekürzt in remasterter Qualität.

Direkt nach der heiligen Messe treffen sich Moderatorin Gila Marali (OS-Radio 104,8) und die Journalisten Arndt Zinkant und Peter Sauer (r.) im festlich geschmückten Studio um die beste Filmmusik zu Weihnachten zu spielen. Foto: PD

Und sie geben eine Stunde Antworten auf spannende Fragen wie: Welches Weihnachtslied wurde nicht rechtzeitig fertig? Was hatte David Bowie zu Lebzeiten, was Robert Redford nicht hat? Und welcher James Bond feierte auch musikalisch im Film Weihnachten? Natürlich kommt auch der Humor nicht zu kurz.

Prominente aus Münster wie Moderator Adam Riese, The Bluesanovas, Musiker Michael Voss (Michael Schenker Group) oder die Zucchini Sistaz sorgen für weitere weihnachtliche Überraschungen. Und es gibt rare Musikperlen von Rudi Carell bis Marillion. Zu hören an Heiligabend (24. Dezember) um 18.02 Uhr auf OS-Radio 104,8. In Münster kann man den Bürgerfunksender über das kostenlose Webradio empfangen.