Zinkant und Sauer im Radio-Talk

Das „Schwarze Schaf“, der Westfälische Frieden und Steve McQueen – über all diese Themen wollen Arndt Zinkant und Peter Sauer am Freitag (1. Oktober) sprechen. Dann sind die beiden im Radio zu hören.

Wie wird man Zeitungskarikaturist? Warum ist ein Leben ohne Sixties-Soundtracks und Steve-McQueen-Filme zwar möglich, aber sinnlos? Was hat Quentin Tarantino mit Bud Spencer zu tun? Beim Radiosender „OS-radio 104,8“, der in Münster auch online zu hören ist, interviewt am Freitag (1. Oktober) von 18 bis 19 Uhr Moderatorin Gila Marali in ihrer monatlichen Radiosendung „Gila Gila“ eine Stunde lang den WN-Karikaturisten Arndt Zinkant und den WN-Mitarbeiter Peter Sauer.

Sie talken über das „Schwarze Schaf“, den Westfälischen Frieden oder persönliche Erlebnisse mit Steve McQueen. Dazu gibt es von Zinkant und Sauer ausgewählte Filmmusik. Zu hören ist das live unter: https://www.radio.de/s/osradio