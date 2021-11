Zittersieg für Simone Wendland

In Altenberge wählten die Delegierten des neuen Landtagswahlkreises 83 ihren Kandidaten für die Landtagswahl im Mai. Besser: Sie wählten ihre Kandidatin. Altenberge ist die einzige Kommune aus dem Kreis Steinfurt, die zum Wahlkreis 83 gehört.

Simone Wendland (2.r.) wird für die CDU im Landtagswahlkreis Münster I / Steinfurt IV im Mai nächsten Jahres ins Rennen gehen. Sie setzte sich am Montagabend in Altenberge knapp gegen Meik Bruns (l.) und Tobias Jainta (2.v.l.) durch. Die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Steinfurt, Christina Schulze Föcking, leitete die fast dreistündige Versammlung.

Um es gleich an dieser Stelle vorwegzunehmen: Den meisten und stärksten Zwischen- sowie auch Endapplaus erhielt am Montagabend Tobias Jainta. Und das Ergebnis war am Ende absolut knapp: Nur mit einer Vier-Stimmen-Mehrheit machten 154 Delegierte des Wahlkreises 83 Münster I / Steinfurt IV Simone Wendland zu ihrer Kandidatin für die Landtagswahl im Mai nächsten Jahres: 79 Delegierte stimmten im zweiten Wahlgang für Wendland, die seit 2017 Mitglied des NRW-Landtages ist, 75 für den stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden und Ratsherren Tobias Jainta.