Zoo macht Inventur und freut sich auf Tropenhalle

Subtropen-Tierpfleger Alexander Dietrich (57) muss kein Mathe-Genie sein, wenn es um den tierischen Zählappell in seinem Revier geht: „Kamala ist da, Kalaiya auch. In Summe also zwei Rote Pandas und damit vollzählig vorhanden!“ Nebenan im Aquarium muss Kristina Theobald (49) bei den Fischen schon genauer hinschauen. „Manche sind nur zwei Zentimeter groß, verstecken sich im Grünzeug oder sind einfach nach ihrem Tod von Artgenossen gefressen worden“, so ihr Fazit. Da hilft nur schätzen.

