Zum Uni-Einstand ins Stadion

Live-Musik, Corona-Impfung und Stadionluft: Den Erstsemestern an der Uni Münster wurde bei der Begrüßung einiges geboten. Nach drei Corona-Semestern kommt nun endlich wieder Leben in die Uni. Das freut Studierende und Rektor gleichermaßen.

Uni-Rektor Johannes Wessels sitzt am Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr im Preußen-Stadion auf dem ihm angemessenen Platz – der Trainerbank. Und als Wessels sich wenig später in der für ihn ebenfalls ungewohnten Rolle als Stadionsprecher an die voll besetzte Tribüne wandte, sprach er auch zu einem wichtigen Teil der Mannschaft WWU, die nun nach drei Corona-Semestern wieder zusammenfinden müsse. Passend zur Rückkehr in den Präsenzbetrieb hat die Universität Münster sämtliche rund 9600 Anfänger in sämtlichen Studiengängen zur Begrüßung ins Preußen-Stadion eingeladen – und gleich am Morgen auf der Hammer Straße einen gewaltigen Fahrradkorso verursacht.