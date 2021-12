Zusammengehalten und gewachsen

Abi in der Tasche! Das Overberg-Kolleg hat seine Absolventinnen und Absolventen in kleinem Kreis verabschiedet. Und blickte zurück auf besondere Umstände.

Nach drei besonderen Jahren verabschiedete das Overberg-Kolleg, das bischöfliche Weiterbildungskolleg in Münster, seine Abiturienten und Abiturientinnen unter dem Motto „Lost but found“ im kleinen, aber feierlichen Rahmen kurz vor Weihnachten.

Die besonderen Herausforderungen, welchen sich die Abiturienten in Zeiten der Pandemie stellen mussten, thematisierte unter anderen Semestersprecherin Annika Niehues. So mussten die Absolventen auf vieles verzichten, was sonst ganz selbstverständlich zum Kollegleben dazugehört. Niehues zeigte aber auch, wie das Semester trotz oder gerade auch wegen dieser schwierigen Zeit zusammengehalten hatte und -gewachsen sei und dankte auch dem Kolleg für die Unterstützung und Fürsorge, berichtet das Kolleg in einer Pressemitteilung.

Besondere Leistung

Semesterleiterin Judith Heyermann erinnerte an das Motto, mit welchem die Absolventen vor drei Jahren am Kolleg gestartet waren „Log-in – be connected“ und bezeichnete dieses als „selbsterfüllende Prophezeiung“, wenngleich damals wohl niemand geahnt hatte, welche Bedeutung diese Worte in Zeiten der Pandemie bekommen würden.

Auch Kollegleiter Ansgar Heskamp stellte die besondere Leistung der Absolventen heraus, welche sie auf dem Weg zum Abitur vollbracht hatten und sprach ihnen seinen höchsten Respekt aus. Dankbar zeigte sich Heskamp, dass für das gemeinsame Ziel auch Einschränkungen in Kauf genommen wurden: „Wir haben gemeinsam eine Situation hergestellt, die ein gutes Miteinander ermöglicht hat. Wir haben eine Situation hergestellt, die Interaktion und Zusammensein als Grundbedingung von Bildung möglich gemacht hat.“

Nicht zuletzt die musikalische Begleitung von Daniel Meyer zu Gellenbeck und der Schulband trugen dazu bei, dass die Veranstaltung auch im kleinen Rahmen eine ganz besondere Atmosphäre auszeichnete.