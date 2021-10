Zuspruch und Zorn gleichermaßen am Zapfhahn

Tanken wird immer teurer – auch in Münster. Wir haben die Autofahrer nach ihrer Einstellung zu den hohen Spritpreisen gefragt. Die Meinungen sind nicht nur negativ.

Die Fahrt zur Tankstelle überlegen sich viele Menschen im Moment zwei Mal. Die steigenden Spritpreise sorgen für einigen Unmut bei Vielfahrern. Als die Preise am Donnerstag an der Tankstelle Hafenstraße besonders günstig sind, staut sich beinahe folgerichtig die Autoschlange bis in den Ludgeri-Kreisel hinein.