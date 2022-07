Zwei Vereine starten sofort

Der Stadtsportbund und das Netzwerk Roter Keil wollen gemeinsam mit Vereinen das Thema „sexualisierte Gewalt“ an und durch Angebote vor allem dagegen vorgehen. Ein erstes Treffen stieß auf große Resonanz.

Münsters Sportvereine machen mobil im Einsatz gegen sexualisierte Gewalt. Mit der Unterstützung durch roterkeil.net – einem Netzwerk, das gegen Kindesmissbrauch kämpft – und dem Stadtsportbund Münster würden jetzt erste Schutzkonzepte erarbeitet und implementiert, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Im münsterschen Mühlenhof sei exemplarisch ein Weg für ein Schutzkonzept im Sportverein dargestellt und alle Fragen zur Förderung und Unterstützung beantwortet worden.

Vertreter und Vertreterinnen von 13 heimischen Sportvereinen nahmen an diesem Treffen teil. Zehn Vereine entschieden sich bereits am Abend, die Unterstützung anzunehmen und ein Schutzkonzept zu erarbeiten. Weitere acht Vereine wollen laut Mitteilung kurzfristig über die Teilnahme am Projekt entscheiden. Und auch vier Sportvereine aus dem Münsterland machen sich auf den Weg. Sie alle erhalten dabei finanzielle Unterstützung durch das Netzwerk Roter Keil. Damit solle die oftmals ehrenamtliche Arbeit unterstützt, präventive Maßnahmen ermöglicht und die notwendige Handlungssicherheit für den Krisenfall entwickelt werden. Die Begleitung der Vereine bei der Entwicklung und Implementierung der Konzepte erfolgt durch Lia Gersie, Anne Hölscher, Marisa Kleinitzke und Thomas Lammers vom SSB.

Erste Vereine machen sich an die Arbeit

„Wir sind sehr erfreut, dass auf dem Infoabend bereits zehn Vereine verbindlich zugesagt haben“, zeigten sich Christiane Strathaus von roterkeil.net und SSB-Vorstandsmitglied Jörg Verhoeven begeistert von der positiven Rückmeldung im Mühlenhof. Zwei Vereine hatten sich im Vorfeld bereits so gut eingearbeitet, dass dort die ersten Schritte auf dem Weg zum Schutzkonzept in Angriff genommen werden.

Neben der Kooperation mit dem Roten Keil bietet der Stadtsportbund interessierten Sportvereinen mit Vereinsberatungen und Risikoanalysen weitere Möglichkeiten der Unterstützung bei der Prävention sexualisierter Gewalt. Darüber hinaus werden mit Ansprechpersonenschulungen auch Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten. Infos: www.ssb.ms/psg.