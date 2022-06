Zweimal über Rot in knapp vier Minuten

Zwei Straftaten innerhalb weniger Minuten: Ein E-Scooter-Fahrer hat in Münster am Dienstag innerhalb weniger Minuten gleich zwei rote Ampeln missachtet.

In knapp vier Minuten hat am Dienstag ein E-Scooter-Fahrer das Rotlicht einer Ampel missachtet. Nach dem ersten Verstoß wurde der 49-jährige Fahrer von einem Motorradpolizisten an der Mauritzstraße gestoppt.

Nachdem der Polizeibeamte die Personalien des Mannes aufgenommen hatte, drehte der 49-Jährige laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Zweirad um und passierte erneut die Rotlicht zeigende Ampel an der Einmündung. Die Folge für ihn: Zwei Anzeigen mit jeweils einem Punkt und über 100 Euro Bußgeld.