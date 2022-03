Zweite Sporthalle in Roxel wird Flüchtlingsunterkunft

Letzte Vorbereitungen: In der alten Roxeler Sporthalle wurden am Freitag die einzelnen Abteile für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge hergerichtet.

Ab sofort kann die Stadt Münster in der Blücher-Kaserne mit notwendigen Vorarbeiten für die zeitnahe Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen beginnen. Bundeswehr und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) haben sich jetzt auf die Rückgabe der Immobilie verständigt; damit sei, wie die Stadt berichtet, der Weg für die Nutzung als städtische Flüchtlingseinrichtung geebnet.

In wenigen Wochen sollen hier rund 600 Personen in angemessenem Wohnraum untergebracht werden, wie es weiter heißt. Bundeswehr und Bima ermöglichen schon vor der offiziellen Überlassung zum 1. April den Zutritt und damit die dringend nötigen Vorbereitungen.

Wohnraum für 600 Personen in der Blücher-Kaserne

„Wie schon in der Krise 2015/16 stellt uns die Bima Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung, wofür wir sehr dankbar sind“, so Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer, „aber mehr noch: Sowohl für die Britenhäuser als auch für die Blücher-Kaserne übernimmt die Bima alle Erstherrichtungskosten. Das ist eine bedeutende Hilfestellung in der aktuell schwierigen Phase.“

Eine erste Prüfung habe ergeben, dass weite Teile der Wohnbereiche in gutem Zustand seien und nur wenige Reparaturen nötig seien, andere aber stärker aufbereitet werden müssten. In der Kaserne könnten dann rund 300 Räume zur Belegung genutzt werden.

Weite Teile der Wohnbereiche in gutem Zustand

Die Freigabe kommt laut Stadt zu einem wichtigen Zeitpunkt: Die Notunterkunft in der Hiltruper Sporthalle sei am Freitag mit dann rund 280 Personen voll belegt, die Halle in Roxel werde ab kommender Woche für bis zu maximal 170 Personen nutzbar sein; die Vollbelegung werde auch hier kurzfristig erwartet. Angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen sei die Stadt auf nahezu jede Option angewiesen.

Krieg in der Ukraine: Bilder von Flucht und Zerstörung Ukrainer drängen sich unter einer zerstörten Brücke, als sie versuchen, über den Fluss Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine, zu fliehen. Russische Truppen marschierten am 24. Februar in die Ukraine ein. Foto: dpa/AP Eine Frau mit einem Kind erreicht den Grenzübergang in Medyka, Polen, nachdem sie aus der Ukraine geflohen ist. Foto: AP/dpa Flüchtlinge aus der Ukraine sind in einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge in der KS Cracovia Centennial Hall & Sports Centre in Krakau untergebracht. Polen hat seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Foto: PAP/dpa Kriegsflüchtlinge aus der benachbarten Ukraine kommen am Grenzübergang in Palanca, Moldawien an. Foto: AP/dpa Sachspenden werden in einer Messehalle sortiert und verpackt. Foto: dpa Polizisten helfen einer Frau, die aus der Ukraine geflohen ist, nachdem sie am Bahnhof in Zahony, Ungarn, aus einem Waggon ausgestiegen ist. Foto: AP/dpa Eine Frau, die aus der Ukraine geflohen ist, sitzt im Inneren des Bahnhofs in Zahony, Ungarn. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die größte Massenmigration in Europa seit Jahrzehnten ausgelöst. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen. Foto: AP/dpa Flüchtlinge warten in einer Menschenmenge auf den Transport, nachdem sie aus der Ukraine geflohen und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen sind Foto: AP/dpa Eine Frau stillt ein Baby, nachdem sie aus der Ukraine geflohen ist und den Grenzübergang in Medyka, Polen, erreicht hat. Foto: AP/dpa Eine Frau deckt sich mit einer Decke zu, um sich warm zu halten, nachdem sie aus der Ukraine geflohen und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen ist. Foto: AP/dpa Ein Soldat hält einen Helm als Hochzeitskrone während der Hochzeitszeremonie für die Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov, an einem Kontrollpunkt in Kiew. Foto: AP/dpa Die siebenjährige Marta aus der Ukraine hält sich nach ihrer Landung auf dem Flughafen Egelsbach an der Hand ihrer Mutter Dasha fest, mit der sie gemeinsam aus dem Städtchen Berditschew geflohen ist. Piloten einer privaten Hilfsorganisation hatten die beiden gemeinsam mit anderen Flüchtlingen über Rumänien nach Deutschland gebracht. Foto: dpa Samaher Banout (M) weint, als sie bei ihrer Ankunft auf dem Beiruter Flughafen aus Warschau von ihren Verwandten umringt wird. Etwa 120 Libanesen, die aus der Ukraine nach Polen geflohen waren, kamen in ihrem Heimatland Libanon an. Foto: dpa Menschen warten am Bahnhof von Dnipro in der Zentralukraine auf Evakuierungszüge. Foto: Ukrinform Menschen stehen auf dem Balkon eines beschädigte Hauses. Foto: SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Ein Mann schaut aus dem Fenster eines beschädigten Hauses. Foto: SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Ein ukrainischer Soldat hilft einem älteren Mann, die Straße zu überqueren. Foto: EUROPA PRESS/dpa Ein Mann gestikuliert, während er in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt steht. Foto: AP/dpa Ein junges Mädchen, das vor dem Krieg in der Ukraine flieht, schaut aus dem Fenster, als es am Sonntag am Bahnhof in Przemysl, Polen, ankommt. Foto: AP/dpa Eine Frau, die von ukrainischen Soldaten getragen wird, ist auf der Flucht aus der Stadt Irpin, Ukraine. Foto: dpa/AP Ein kleiner Junge, der vor dem Krieg in der Ukraine flieht, schaut aus dem Fenster, als er am Sonntag am Bahnhof in Przemysl, Polen, ankommt. Foto: dpa/AP Eine ältere Dame wird bei der Überquerung des Flusses Irpin unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke unterstützt. Foto: dpa/AP Menschen überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. Mit der Fortdauer des Kriegs müssten nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes mehrere Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainer sofort aus ihren Städten evakuiert werden. Russland kündigte eine Waffenruhe an, damit sich Menschen aus Städten wie Kiew und Mariupol in Sicherheit bringen können. Allerdings: Die Menschen sollten nach Russland gebracht werden, was die Ukraine kritisierte. Foto: dpa/AP Ein Mann wird gestützt, nachdem er den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke überquert hat. Foto: dpa/AP Menschen überqueren den Fluss Irpin auf einem improvisierten Weg unter einer durch einen russischen Luftangriff zerstörten Brücke, während sie aus der Stadt Irpin fliehen. Foto: dpa/AP Ein Mann entlädt in Saporischschja im Südosten der Ukraine humanitäre Hilfsgüter, die von Einwohnern aus Lwiw geschickt wurden. Foto: dpa/Ukrinform Ein ukrainischer Soldat versucht, die Menschenmenge aufzulösen, die am Bahnhof von Kiew in einen Zug nach Lwiw steigen will. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ein ukrainischer Soldat bringt ein Baby über den Fluss Irpin. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Die Bomben schlagen ein und die Folgen sind Zerstörung, Flucht und Verzweiflung. Foto: dpa Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude nach einer Bombardierung in Kiew. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Mannschaftswagen einen verlassenen Boulevard in Kiew entlang. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Dieses Satellitenbild zeigt einen Teil eines Militärkonvois und brennende Häuser bei Invankiv in der Ukraine. Foto: Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa Ein Wohnhaus in Kiew ist durch einen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Russische Truppen sind in die Hauptstadt vorgedrungen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung in Kiew, während Feuerwehrleute zwei brennende Autos löschen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Truppen inspizieren einen zerstörten Lkw nach einem russischen Luftangriff. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Menschen betrachten die Schäden nach einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew. Foto: picture alliance/dpa/AP/Emilio Morenatti Ukraine, Kiew: Menschen suchen Schutz in einem Keller eines Gebäudes, während die Sirenen neue Angriffe ankündigen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ukraine, Mariupol: Ein Kind schläft in einem Sessel, während andere in einem Schutzraum im Rahmen des russischen Beschusses stehen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka Ukraine, Kiew: Menschen sitzen in einer U-Bahn-Station und nutzen diese als Bombenschutzraum. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ein verbranntes Auto und die Trümmer eines Privathauses liegt nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt in Rauch. Foto: picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Ukraine, Mariupol: Ukrainische Soldaten verladen nach einem Angriff verbliebene Ausrüstung aus einer zerstörten ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt. Foto: picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt gepanzerte Fahrzeuge, die durch die Stadt im nördlichen Teil der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim fahren. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko Zwei Kinder überqueren in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine Hand in Hand die Gleise, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda Menschen überqueren mit ihrem Gepäck die Gleise in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda An einer Tankstelle in der Hauptstadt der Ukraine stehen die Autos Schlange. Foto: picture alliance/dpa/Ukrinform Russland, Moskau: Polizistinnen nehmen eine Frau während eines Protests gegen Russlands Angriff auf die Ukraine fest. Foto: picture alliance/dpa/AP | Dmitry Serebryakov

Am Donnerstagabend zählte die Stadt 1119 (davon 452 Minderjährige) aus der Ukraine Geflüchtete, die in Münster aufgenommen wurden. Davon seien 924 in städtischen Unterkünften untergebracht, 195 seien in in privaten Wohnraum vermittelt worden

1565 Personen haben schon Leistungen beantragt

Allerdings sei die Zahl Geflüchteter in Münster wohl noch höher: 1565 Personen hätten schon Leistungen bei der Stadt beantragt – also rund 450 Ukrainer mehr, als bislang über die Erstaufnahmestelle in der Oxford-Kaserne registriert wurden. Sozialamt und Ausländerbehörde gehen davon aus, dass die tatsächliche Personenzahl noch höher liegt. Hinzu komme aktuell eine dreistellige Zahl an ukrainischen Geflüchteten in der neuen Landeseinrichtung in der Halle Münsterland.

Da trotz aller intensiven Vorkehrungen, bereits erfolgter Aufnahmen an über 40 Stellen im Stadtgebiet sowie der zeitnah zu erwartenden Bima-Kapazitäten der Platz zur Unterbringung Geflüchteter aktuell nicht ausreiche, beschloss der Krisenstab die Herrichtung der zweiten Roxeler Sporthalle. Insbesondere aus logistischen Gründen und wegen der zunehmend schwierigeren Verfügbarkeit von Betreuungspersonal habe sich die Stadt für diese Doppel-Hallen-Lösung im Westen Münsters entschieden.

„ Die enormen Flüchtlingszahlen zwingen uns zu Notmaßnahmen. “ Wolfgang Heuer, Krisenstabsleiter

„Die enormen Flüchtlingszahlen zwingen uns zu Notmaßnahmen“, so Wolfgang Heuer, „wir kommen in dieser Lage nicht umhin, die Umnutzung weiterer Hallen und Großgebäude vorzuplanen. Ich bitte die Bürgerschaft um Verständnis für die kurzfristige Einrichtung der Notunterkünfte.“ Immer wieder erreichten die Stadt Unterbringungsangebote, die nicht akzeptiert werden könnten. Heuer: „Sogenannte ,Hilfsangebote’ zu Mondpreisen können wir trotz der gegebenen Notlage nicht akzeptieren.“