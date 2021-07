Zwölf Neuinfektionen und mehr als 80 Infizierte

Die Tendenz hält an: Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster auch am Dienstag weiter gestiegen. Es wurden mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Dienstag weiter angestiegen. Nach Angaben der Stadt hat das Gesundheitsamt zwölf Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Aktuell sind 84 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Am Montag waren es 79, am Dienstag der Vorwoche 57.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster 8096 Corona-Fälle bestätigt. 8091 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, sieben mehr als noch am Montag. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert. 121 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Strengere Regeln ab Mittwoch

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 14,0 (+0,4) an. Da die Inzidenz in Münster nun seit mehr als acht aufeinanderfolgenden Tagen über zehn lag, gelten ab Mittwoch (21. Juli) strengere Corona-Regeln. Unter anderem müssen Clubs erneut schließen, auch für Freizeitangebote gelten strengere Richtlinien. Treffen im öffentlichen Raum sind auf fünf Haushalte beschränkt, wobei vollständig Geimpfte sowie Genesene nicht gezählt werden. Alle Infos zu den Regeln gibt es auf der Homepage des Landes NRW.

In den Krankenhäusern in Münster hat sich die Lage am Dienstag nicht verändert. Aktuell müssen drei Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt werden.