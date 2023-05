Friedliche Feiern am 1. Mai im Münsterland

Am 1. Mai wurde im Münsterland bei fast schon sommerlichen Temperaturen weitgehend friedlich gefeiert. Die Polizei in Warendorf berichtete allerdings von einigen Zwischenfällen.

Besonders am Aasee in Münster feierten am 1. Mai viele Menschen.

Der 1. Mai ist aus polizeilicher Sicht im Münsterland weitestgehend friedlich verlaufen. Vereinzelt kam es im Kreis Warendorf jedoch zu körperlichen Auseinandersetzungen, Diebstählen oder Sachbeschädigungen, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte.

In Beckum habe beispielsweise eine Gruppe von jungen Erwachsenen während einer Bollerwagentour vier Warnbarken einer Baustelle an der Straße Unterberg gestohlen (15.30 Uhr). Zeugen hatten sie dabei beobachtet und den Vorfall der Polizei gemeldet. Die Polizei bittet die Beteiligten sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Fahrradfahrer auf den Kopf geschlagen

Ein Fahrradfahrer auf der Uentroper Straße in Ahlen bekam laut Polizeimeldung Montagnachmittag einen Schlag auf den Kopf. Der 35-jährige Mann aus Hamm fuhr auf der Bahntrasse zwischen der Uentroper Straße in Dolberg und Hamm-Uentrop als er an einer Gruppe Jugendlicher vorbeifuhr. Einer aus der Gruppe schlug ihm unvermittelt auf den Kopf. Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen bereits geflüchtet. Der Täter sei laut Opfer 16 bis 18 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und komplett schwarz gekleidet gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Viel los am Aasee in Münster

In Münster feierten Menschen vor allem am Aasee fröhlich den 1. Mai. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten das Glasverbot am Aasee. Verstöße gab es laut Ordnungsbehörden so gut wie keine.

Auch am früheren Hotspot Hiltruper See waren eher Spaziergänger und Radausflügler statt Maigänger mit Bollerwagen anzutreffen. Vereinzelt zogen kleinere Gruppen durch den Friedenspark an der Loddenheide. Zwar ausgelassen, aber nicht auf Krawall gebürstet.

Bei den diversen Veranstaltungen zum Tanz in den Mai am Sonntagabend gab es laut Polizei-Leitstelle ebenfalls keine besonderen Vorkommnisse.

Friedliche Feiern in Borken, Steinfurt und Coesfeld

Wie eine Nachfrage unserer Redaktion am Dienstagmorgen ergab, wurden laut den Polizeibehörden in den Kreisen Borken, Steinfurt und Coesfeld am 1. Mai friedlich gefeiert.