In der Nacht zu Sonntag flüchtete ein 14-Jähriger vor der Polizei. Unter anderem in Richtung Burgsteinfurter Damm. Die Beamten konnten ihn fahnden und zeigten nicht nur ihn an.

Ein 14 Jahre alter Autofahrer ist Sonntagnacht in Rheine von der Polizei bis in einen Wald hinein verfolgt und schließlich gestellt worden.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag (21. Mai) einen 14-Jährigen gestellt, der zuvor mit einem Auto vor den Beamten geflüchtet war. Er fuhr unter anderem deutlich zu schnell und schließlich mitten in ein Waldstück, teilt die Polizei mit.

Gegen 1.11 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf einen verdächtigen Pkw auf dem Parkplatz des Hallenbads am Hassenbrockweg ein. Ein Streifenwagen fuhr zum Hallenbad und stellte schließlich das von Zeugen beschriebene Auto fest.

Flucht in Richtung Burgsteinfurter Damm

Als der Fahrer den Polizeiwagen erkannte, flüchtete er in Richtung Burgsteinfurter Damm. Dabei beschleunigte der bis dahin unbekannte Fahrer den Wagen stark. Die Polizisten folgten ihm.

In der Nähe eines Waldgebietes in Höhe der Middelhoffstraße bog der flüchtende Fahrer in den dortigen Waldweg ab und fuhr anschließend querfeldein in den unbefestigten Wald. Dort verließ der Unbekannte das Auto.

Fahndung nach 14-Jährigen und Fahrzeughalter

Die Polizei fahndete nach ihm und konnte schließlich den 14-Jährigen aus Rheine als Fahrer ermitteln. Der Jugendliche wurde zur Wache Rheine gebracht. Das Auto samt Schlüssel wurden sichergestellt.

Die Polizei erstatte Anzeigen, unter anderem auch gegen den Fahrzeughalter. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.