Sie sind zufrieden: Die Kreise im Münsterland und die Stadt Münster sind froh über die Menschen, die in der vergangenen Impfwoche bei besonderen Aktionen zum Impfen mitgemacht haben. So meldet die Stadt Münster einen Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zur Vorwoche – und das, obwohl es gute Gründe gäbe, wenn die Zahl kleiner gewesen wäre.

Die bundesweite Impfwoche hat im Münsterland zu zusätzlichen Impfungen geführt. Die Stadt Münster hat in der Impfwoche 2363 Impfungen gezählt. Das seien etwa 15 Prozent mehr als in der Vorwoche gewesen. In Impfbussen hätten sich 431 Menschen piksen lassen, 290 davon vor dem Jobcenter. Die Pressestelle der Stadt bewertet das „vor dem Hintergrund, dass die Impfquote in Münster bereits sehr hoch ist und die Anzahl der Impfungen bundesweit in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken ist, als positiv“.