16 Prozent weniger durchs Netz geleitet

Wie der kommunale Energieversorger auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, ist der Verbrauch um 16 Prozent zurückgegangen. Welchen Anteil bewusstes Einsparen der Abnehmer, die Umstellung auf andere Energieträger oder auch die Temperaturen am Rückgang im Gasnetz der SWL haben, lasse sich nicht eindeutig zuordnen, so das Unternehmen. Klar ist demnach, dass im Gasnetz der Stadtwerke Lengerich, über das Kunden in Lengerich Ladbergen, Lienen, Tecklenburg , Hagen a.T.W. und Hasbergen versorgt werden, der Verbrauch mit 584 Millionen Kilowattstunden um 108 Millionen Kilowattstunden unter dem Verbrauch 2021 (692 Millionen Kilowattstunden) lag.

