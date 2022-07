18-Jähriger geht mit Axt auf Kollegen in Autohaus los

Das 33 Jahre alte Opfer schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 18-Jährige sei am Montagmorgen regulär zu seiner Arbeitsstelle in einem Autohaus in Raesfeld gekommen. Einige Zeit später habe er dann plötzlich die Axt in der Hand gehabt und sei auf die Kollegen losgegangen.

Den 33-Jährigen habe der Täter mit der Axt in den Rücken getroffen. Einen zweiten Schlag habe das Opfer abwehren können. Mehrere Kollegen hätten den 18-Jährigen dann überwältigen und ihm die Axt abgenommen.

Als die Polizei eintraf, habe sich der Tatverdächtige aus Dorsten ohne Widerstand festnehmen lassen. "Die Ermittlungen zu den Tathintergründen stehen noch ganz am Anfang", sagte der Leiter der Mordkommission, Thomas Götze.