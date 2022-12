22-Jähriger soll Jugendliche mit Axt bedroht haben

Die Polizei ist am Dienstagabend alarmiert worden, w eil eine Person mit einer Axt durch die Innenstadt laufen würde. Die Beamten nahmen daraufhin einen 22-Jährigen in Gewahrsam.

Am Dienstagabend war die Warendorfer Polizei in Beckum im Einsatz.

Polizisten sind am Dienstagabend (27. Dezember) gegen 21.50 Uhr zu einer Person in Beckum gerufen worden, die mit einer Axt durch die Innenstadt laufen würde, heißt es in einer Mitteilung der Warendorfer Polizei.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine Jugendliche, die angaben, von einem Mann bedroht worden zu sein. Aufgrund der genauen Beschreibung des Mannes und wo er sich aufhalte, stellten die Polizisten wenig später einen 22-jährigen Beckumer fest.

Wiederholt aggressiv gegen Beamte

Nachdem sie ihn angesprochen hatten, reagierte der 22-Jährige sofort aggressiv, widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und sperrte sich massiv gegen die Maßnahme. Die Polizisten fanden ein Messer bei dem Beckumer – aber keine Axt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Während der Fahrt im Streifenwagen ist der Beckumer erneut aggressiv geworden, stieß und trat wiederholt gegen die Polizisten.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Während des Einsatzes wurde ein Polizist leicht verletzt.