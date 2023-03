54-jähriger Vredener wird vermisst

Laut Mitteilung der Polizei verließ der 54-Jährige am Samstag gegen 9 Uhr seine Wohnanschrift in Vreden in unbekannte Richtung. Er ist vermutlich mit einem blauen Pedelec der Marke Riese und Müller unterwegs. Es kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet.

Guido T. ist circa 1,86 m groß und trägt eine dunkelblaue Jeanshose, einen dunkelblauen Pullover der Marke G-Star sowie eine dunkelblaue Jacke mit einem Firmenlogo auf der Vorderseite.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, sollte die Polizeiwache Ahaus (02861-900-4820) oder den Notruf der Polizei verständigen.