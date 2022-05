73-Jähriger soll Stiefenkelin missbraucht haben

Ein Angeklagter aus Vreden soll ein zehnjähriges Mädchen neun Mal sexuell missbraucht haben. Der 73-jährige Mann erklärte am Dienstag vor dem Landgericht in Münster, dass das Kind dadurch den Spaß am Sex verlieren sollte. Es sollte verstehen, dass solche Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern nicht in Ordnung seien. Die Anklage wirft ihm „beischlaf-ähnliche“ Handlungen und körperliche Misshandlungen vor. Die Taten soll er zwischen Juni 2020 und November 2021 begangen haben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch