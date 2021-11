81 Prozent mehr Booster-Impfungen im Münsterland

Der Ansturm auf die Arztpraxen im Münsterland macht sich jetzt auch in Zahlen bemerkbar. Die Zahl der Booster-Impfungen ist in der vergangenen Woche um 81 Prozent gestiegen. Und in einem Münsterland-Kreis gab es sogar ein Plus von 94 Prozent bei den Auffrischimpfungen.

Ansturm auf die Arztpraxen in der Region hält an

Es kommt Tempo in die Booster-Kampagne. 40.745 Menschen haben in der vergangenen Woche in den münsterländischen Arztpraxen eine Auffrischimpfung erhalten – 81 Prozent mehr als in der Vorwoche. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zudem gab es, wohl auch im Zuge der Debatte um 2G- und 3G-Regeln, 17 Prozent mehr Erstimpfungen.