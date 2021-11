87 Prozent mehr Booster-Impfungen im Münsterland

Auch im Münsterland geht die Zahl der Corona-Impfungen durch die Decke. Wir geben einen Überblick über alle Münsterlandkreise und die Stadt Münster – und darüber, wo die Zahl der Impfungen am stärksten gestiegen ist.

Impfzahlen steigen weiter rapide an

Boostern am laufenden Band: Im Münsterland wurden in der vergangenen Woche laut der Kassenärztlichen Vereinigung 75 990 Auffrischimpfungen verabreicht.

Bei der Impfkampagne wird auch im Münsterland der Turbo eingeschaltet. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bereits am Montag Rekorde für Westfalen vermeldet hat, gehen auch die Zahlen im Münsterland weiter steil nach oben. Allein die von den Teams der Arztpraxen verabreichten Booster-Impfungen gegen das Coronavirus seien in der vergangenen Woche auf 75 990 gestiegen, teilte die KVWL am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mit.