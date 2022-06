9-Euro-Ticket sorgt für „reichlich Betrieb“

Eva Januschak findet’s jetzt schon super. Sie steht mit ihrem Kind in der Eingangshalle des münsterischen Bahnhofs. Gleich kommt ihre Mutter aus Lienen-Kattenvenne – mit dem 9-Euro-Ticket. Üblicherweise kostet die Fahrt hin- und zurück 3,80 Euro mehr. Da ist klar, dass Januschak das Auto für die Besuche in Kattenvenne die nächsten drei Monate stehen lässt. Die Fahrt dauert 17 Minuten statt (wenn’s gut läuft) 35 Minuten, die Parkplatzsuche bei der Rückkehr am Abend in Münster fällt weg und Zug fahren findet sie sowieso entspannter. Da sie zu Fuß in sieben Minuten am Bahnhof ist, urteilt sie: „Perfekt.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch