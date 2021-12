A 45 bleibt vorerst gesperrt

Schäden an einer Talbrücke bei Lüdenscheid

Lüdenscheid/Münster

Es ist so eine Art Super-GAU, das größtmögliche Unglück für Auto- und Lkw-Fahrer: Vollsperrung einer Autobahn, weil eine Brücke nicht mehr hält. Ende offen. Nahe Lüdenscheid ist seit Donnerstag die Sauerlandlinie A 45 dicht, was großräumig für Chaos sorgt. Die Autobahngesellschaft war auch am Freitag noch ratlos, wie es weitergehen soll.

Von Gunnar A. Pier