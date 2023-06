Rosa Schuh als Spur: Sollte die Frau überfahren werden?

Rätselhafter Unfall an der A43

Schuhgröße 38. Der rosafarbene linke Frauenschuh lag auf der Fahrbahn der Sythener Straße, unweit der Auffahrt zur Autobahn 43 in Haltern-Lavesum. Dort ist laut Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Recklinghausen in der Nacht zu Pfingstsonntag (28. Mai) eine 37-jährige Frau von einem Pkw überfahren und schwer verletzt worden.

„Die Frau liegt unter anderem mit Knochenbrüchen weiterhin im Krankenhaus und ist immer noch in ernster Lebensgefahr“, sagt die zuständige Staatsanwältin Elisa Haering im Gespräch mit unserer Redaktion. Zunächst hatte es geheißen, der Zustand der Frau habe sich verbessert. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Warum lag die Frau auf der Fahrbahn? Formal zunächst als Verkehrsunfall mit Personenschaden eingeschätzt, ermittelt inzwischen eine Mordkommission der Polizei Recklinghausen. Sollte die Frau etwa überfahren werden?

Das sagt die Staatsanwältin

Sie könnte Antworten auf viele offene Fragen geben. Die Frau ist aber wegen ihrer multiplen Verletzungen weiterhin nicht vernehmungsfähig. Fakt ist, dass sie an dem frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn-Anschlussstelle bei Haltern auf der Straße lag. „Wie sie dort hingekommen ist, wissen wir nicht. Ob sie bewusstlos war, wissen wir nicht“, sagt Staatsanwältin Haering. Gefesselt war die Frau nicht, Schuhe hatte sie nicht an. Ein junger Mann aus Dülmen konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen. „Gegen den Fahrer ermitteln wir nicht“, so Haering. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft liege kein strafrechtliches Verhalten bei ihm vor.

Mehrfach hatten die Ermittler öffentliche Zeugenaufrufe platziert, um Licht ins Dunkel zu bringen. Wem ist etwas aufgefallen in der Nacht zum 28. Mai rund um die Autobahn-Anschlussstelle Haltern-Lavesum? Wer kann Angaben zu dem gefundenen Schuh machen? Wer weiß, wo der zweite, fehlende Schuh ist?

Wer ist der Fahrer der dunklen Limousine?

Zeugen hatten laut Polizei gegen 1 Uhr, also in zeitlichem Zusammenhang mit dem Zusammenprall, eine dunkle Limousine der Marke Audi oder BMW mit Ennepetaler Kennzeichen (EN) auf dem Seitenstreifen vor der Anschlussstelle Lavesum beobachtet. An der Fahrertür soll ein Mann gestanden haben, der ins Auto eingestiegen sei. Links neben dem Pkw habe der rosafarbene Frauenschuh auf der Fahrbahn gelegen. Die Ermittler sehen hier eine zarte Spur. Ob es der Schuh der schwer verletzten Frau ist, sei unklar.

Die Staatsanwaltschaft weiß bislang nur, dass es sich bei der schwerverletzten Person um eine 37-jährige Frau aus Essen handelt. Sie soll aus dem Ausland sein und hatte Alkohol im Blut, haben Tests ergeben. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Eine suizidale Absicht der Frau wird ausgeschlossen. Ob hinter dem Unfall ein vorheriger Streit oder gar ein Verbrechen steckt, sollen die Ermittlungen ergeben. „Wir können nicht ausschließen, dass es sich um eine schwere Straftat handelt“, sagt die Staatsanwältin.