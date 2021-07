Nicht nur „Tatort“- und „Wilsberg“-Teams tummeln sich zwecks Dreharbeiten in Münster und dem Münsterland. Besonders auch für historische Stoffe bietet sich die Region an – wie die Produktion „Die Spökenkiekerin und das Fräulein“ beweist, die jüngst hier entstand.

Die Vorteile des Münsterlandes liegen für Lotte Ruf quasi auf der Hand: „Es gibt so unfassbar viele schöne Locations hier.“ Und: „Adelssitze, die noch ursprünglich und authentisch aussehen. In einer so riesigen Auswahl, das es fast schon absurd ist.“