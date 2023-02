Geldautomat gesprengt – Täter auf der Flucht

Das Gebäude in Ahaus, in dem sich die Sparkasse befindet, wurde stark beschädigt.

Die Kreispolizeibehörde Borken berichtet von einer Geldautomatensprengung, die sich in der Nacht zu Freitag (17. Februar) ereignet hat. Unbekannte haben den Automaten einer Sparkassen-Filiale an der Haaksbergener Straße in Ahaus-Alstätte in die Luft gejagt.

Menschen wurden bei dem Vorfall in Ahaus nicht verletzt, das Wohn- und Geschäftsgebäude wurde jedoch schwer beschädigt. Derzeit herrscht nach Polizeiangaben keine Einsturzgefahr.

Geldautomatensprengung in Ahaus: Verdächtiges Fahrzeug beobachtet

Nach der Sprengung Freitagnacht beobachteten Zeugen eine schwarze Limousine mit geklautem Ahauser-Kennzeichen, so die Polizei. Das Auto, in dem mehrere Personen saßen, fuhr zunächst in Richtung Niederlande, ehe es sich daraufhin wieder in Richtung Ahaus bewegte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zur Geldautomatensprengung in Ahaus. Diese werden unter der Nummer 02861/90 00 entgegengenommen. Der Bereich rund um den Tatort an der Haaksbergener Straße ist derzeit gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.